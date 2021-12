L'inflation continue d'augmenter en France

L'inflation a été de 2,8% au mois de novembre sur un an, un chiffre qui accélère : en octobre, il s'établissait en effet à 2,6%, rapporte l'Insee. Sur un mois, la hausse est significative : +0,4%, le même rythme qu'en octobre. Ces données sont importantes, car elles entrent dans la formule qui calcule la variation du salaire minimum, qui devrait être de 0,9%, selon l'institut des statistiques.



Selon l'indice des prix à la consommation harmonisé qui sert de base de comparaison en Europe, les prix ont augmenté de 3,4% en novembre, après 3,2% en octobre. Le prix de l'énergie est la principale raison qui explique la flambée de l'inflation ces derniers mois. Toutefois, la hausse a ralenti puisqu'elle a été de 1,5% en novembre, après 4,8% le mois précédent. Il n'empêche que l'énergie (électricité, gaz, carburants) pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages.