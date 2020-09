L'inflation dans la zone euro inquiète la BCE

Au mois d'août, les prix à la consommation ressortent à -0,2% par rapport au même mois de 2019, alors qu'ils avaient atteint +0,4% en juillet. En retirant les produits alimentaires et l'énergie (ce poste pesant lourd dans le calcul de l'inflation), les prix ont connu une hausse de 0,6% le mois dernier sur un rythme annuel, bien moins que le niveau enregistré en juillet (+1,3%). Et en retirant l'évolution des prix du tabac et de l'alcool, eux aussi volatils, l'inflation est de 0,4% en août, contre 1,2% en juillet. Une des missions de la Banque centrale européenne est de maintenir l'inflation un peu en dessous de 2% sur l'année : le bilan estival en est très éloigné.



Avec des niveaux d'inflation si faibles, la crainte de la déflation est réelle, or c'est précisément ce que la BCE cherche à éviter, bien que le résultat enregistré en août soit surtout dû à l'évolution des prix de l'énergie. Le gouverneur de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, prévient que la zone euro est susceptible de « tomber dans le piège » : croissance économique couplée à des niveaux d'inflation lents pendant une longue période. Il existe un risque que la tendance se poursuive si « l'inflation dans la zone euro est constamment trop basse ».