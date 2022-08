L'inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni

La potion est amère pour les Britanniques, confrontés à une inflation plus forte outre Manche qu'ailleurs en Europe. Au mois de juillet, la hausse des prix a atteint 10,1% sur un an, un chiffre en progression puisque l'inflation s'établissait à 9,4% au mois de juin. C'est du jamais vu en 40 ans, et malheureusement la situation va probablement encore empirer. Les économistes prévoient ainsi une inflation qui dépassera 13% en octobre en raison de la hausse des prix de l'énergie qui frappera de plein fouet les particuliers.



À titre de comparaison, l'inflation s'est établie à 6,1% en France en juillet sur un an, et de 8,5% aux États-Unis. Selon l'Office national des statistiques (ONS) britannique, les prix des produits alimentaires s'en ressentent fortement, « La boulangerie, les produits laitiers, la viande et les légumes ainsi que les plats à emporter » ont encore augmenté en juillet. Ce qui réduit un peu plus le pouvoir d'achat des ménages.