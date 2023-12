L'inflation devrait se stabiliser en 2024, selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie a affirmé lors de son intervention à la matinale de CNews/Europe 1, que la France serait en mesure de maîtriser son taux d'inflation à moins de 3% en 2024. Cette déclaration intervient après une période marquée par une inflation élevée, exacerbée par divers facteurs économiques et environnementaux. Le ministre a souligné que si la crise inflationniste semblait révolue, le niveau d'inflation resterait légèrement supérieur à celui d'avant-crise, se stabilisant autour de 2%. Cette prévision se base sur les défis liés à la transition énergétique et à la relocalisation des activités économiques.



Bruno Le Maire a également reconnu que, malgré cette baisse attendue, la situation financière demeure difficile pour de nombreux Français. Il a souligné l'importance de se concentrer sur les questions de salaires et de prix, reconnaissant que de nombreuses personnes continuent de faire face à des difficultés économiques.



Les explications fournies par le locataire de Bercy indiquent que la hausse structurelle de l'inflation est en partie due à des changements stratégiques dans l'économie française, notamment la décarbonation et la relocalisation des activités économiques. Ces évolutions, bien que bénéfiques à long terme, entraînent des coûts supplémentaires à court terme, influençant ainsi le niveau d'inflation.