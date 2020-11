L’inflation en octobre 2020 dans le rouge en zone euro, pour le troisième mois consécutif

Alors que la Banque Centrale européenne (BCE) vise toujours un objectif d’inflation d’environ 2% par an, les pays de la zone euro s’en éloignent. Selon Eurostat, en octobre 2020 sur un an, l’inflation est tombée une nouvelle fois en territoire négatif, à -0,3%. C’est le troisième mois consécutif d’inflation négative, après -0,2% et -0,3% en août et septembre 2020 respectivement.



Cette déflation est surtout liée à une baisse des prix des produits dits « volatils », comme le tabac, l’alcool ou encore l’énergie. L’inflation sous-jacente, calculée en retirant ces paramètres, redevient en effet positive, à +0,6% en zone euro en octobre 2020 en ne retirant du calcul que l’énergie, à +0,2% en retirant du calcul l’énergie, l’alimentation, le tabac et l’alcool, selon les données d’Eurostat.