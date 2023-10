L'inflation énergétique en hausse, l'inflation alimentaire en baisse

Les prix de l'électricité demeurent également en hausse, suite aux augmentations des tarifs réglementés en février et en août. Contrairement à l'inflation énergétique, celle des produits alimentaires connaît un repli significatif. Après une première baisse entre août et septembre, les prix alimentaires resteraient stables ou baisseraient légèrement, avec une inflation alimentaire qui passerait de 9,9 % en septembre à 6,9 % en décembre.



Les salaires réels, c'est-à-dire les salaires ajustés de l'inflation, devraient rebondir au second semestre de 2023. En conséquence, le pouvoir d'achat des ménages augmenterait de 1,2 % sur l'ensemble de l'année, soit +0,7 % par unité de consommation. Cette amélioration serait en partie due à la revalorisation salariale et au versement de la prime de partage de la valeur en fin d'année. De plus, les prestations sociales, indexées sur l'inflation, connaîtraient également une hausse.