L'inflation est passée sous les 3%

Les experts et les autorités monétaires scrutent attentivement ces évolutions. La Banque de France, par l'intermédiaire de son gouverneur François Villeroy de Galhau, avait anticipé cette tendance, projetant un retour à 2% d'inflation d'ici à 2025. Cette prévision est soutenue par les dernières estimations de la Commission européenne, qui envisage une inflation dans la zone euro inférieure aux attentes pour l'année en cours.



La baisse de l'inflation s'accompagne néanmoins de défis, notamment en ce qui concerne les perspectives de croissance. La Commission européenne a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2024, soulignant les impacts de la hausse des taux directeurs et du ralentissement économique global. Ces ajustements reflètent les efforts déployés pour contrôler l'inflation, avec une politique monétaire restrictive qui a vu les taux directeurs passer de 0% début 2022 à des niveaux nettement supérieurs aujourd'hui.



L'optimisme est modéré mais il est bien là, avec la possibilité d'une amélioration du pouvoir d'achat et une inflation qui se stabilise. Toutefois, la Banque centrale européenne (BCE) a rappelé la nécessité d'une gestion prudente. Les hausses de salaires et la faible croissance de la productivité pourraient retarder le retour à l'objectif d'inflation de 2%, nécessitant une politique monétaire attentive.