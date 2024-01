L'inflation est repartie à la hausse en décembre 2023

Face à cette situation, les prévisions de l'Insee et de la Banque de France apportent une lueur d'espoir. L'Insee s'attend à une inflation moyenne annuelle de 4,9 % en 2023, après 5,2 % en 2022, et à un taux de 2,6 % sur un an en juin 2024. D'un autre côté, la Banque de France prévoit une inflation moyenne annuelle de 5,7 % en 2023, qui devrait chuter à 2,5 % en 2024.



Ces chiffres, bien que légèrement divergents, suggèrent une tendance à la stabilisation de l'inflation dans les années à venir. Cette perspective est cruciale pour l'économie française, qui a été secouée par les répercussions du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Bruno Le Maire avait précédemment estimé que la crise inflationniste était passée en France, mais que le niveau d'inflation resterait « un peu plus élevé » qu'avant la crise, en partie à cause de la transition énergétique.