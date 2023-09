L’inflation révisée à la hausse pour août 2023

Les produits alimentaires n'ont pas été en reste, avec une augmentation de 11,2% sur un an. Les produits frais ont particulièrement ressenti cette hausse, avec une augmentation de 9,4%. Et elle a atteint plus de 11 % pour l’autre alimentation.



Les produits manufacturés ont vu leurs prix augmenter de 3,1% sur un an. L'habillement et les chaussures ont été particulièrement touchés, avec une hausse de 2,2%. D'un autre côté, les services ont connu une augmentation de 3,0%. Les loyers, l'eau et l'enlèvement des ordures ménagères ont également suivi cette tendance, avec une hausse de 3,0%.



Pour les ménages, c’est une nouvelle fois la douche froide. L’inflation reste très élevée, bien au-dessus de l’objectif de la BCE de 2% par an. Et le fait que l’inflation ait augmenté en août 2023 par rapport à juillet 2023 ne laisse pas présager le meilleur pour la fin de l’année.