L'inflation se fait sentir dans le chariot des courses

Depuis quelques mois, les consommateurs doivent faire très attention à leur chariot de supermarché : les prix de certains produits ont en effet commencé à flamber. Mais selon la société d'analyses et d'études de marché IRI relayée par la publication spécialisée LSA, cette progression dans les étiquettes est généralisée. L'inflation des prix a atteint 2,89% au mois d'avril sur un an, contre 1,49% en mars et 0,58% en février.



Et l'inflation est encore plus élevée sur les produits alimentaires, elle franchit en effet le seuil des 3% (3,01%). Ces mesures reposent sur les produits réellement achetés par les consommateurs, et non pas sur des relevés de prix. Certains produits connaissent des hausses encore plus importantes que d'autres : c'est le cas des pâtes alimentaires (+15,31%), des viandes surgelées (+11,34%), des farines (+10,93%) ou encore des huiles qui augmentent de 9,98% et des moutardes (+9,26%).