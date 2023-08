L'inflation sur les produits alimentaires a progressé de plus de 13% sur un an

En juillet, l'inflation des produits alimentaires vendus en grandes surfaces a ralenti à 13,1%, après avoir atteint 14,4% en juin et 15,1% en mai. Même si les prix continuent d'augmenter, la tendance est au ralentissement par rapport à l'année précédente. Dans le détail, l'inflation des viandes était de 11,3% en juillet, après 12,6% en juin. Les boissons ont également vu leur inflation baisser, passant de 10,8% en juin à 10,1% en juillet. Les « autres produits alimentaires » ont connu une progression de 15% en juillet sur un an, après 16,6% le mois précédent.



Sur un mois, l’Insee n’a pas observé de ralentissement net. L'inflation concernant la catégorie des « autres produits alimentaires » s'est même accélérée, passant de 0,2% en juin à 0,3% en juillet. Tous produits confondus, l’inflation dans la grande distribution s'établit à 12,5% en juillet, après 13,8% en juin. Les prix non alimentaires montrent aussi des signes de ralentissement. Par exemple, les produits d’entretien et d’hygiène ont ralenti à la fois sur un an (+9,4%, après +10,3% en juin) et sur un mois (+0,1%, après +0,5%).