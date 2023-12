L'inflation sur les produits vedette de Noël plombe les consommateurs

Les dernières données de Nielsen de décembre 2023 relèvent une augmentation significative des prix des produits festifs. Le chocolat, par exemple, a connu une hausse de 12,2% par rapport à l'année précédente, tandis que le prix du foie gras a augmenté de 7,6%. De même, le prix du saumon fumé et du champagne a respectivement grimpé de 5,8% et 5,7%. Cette inflation est attribuée à divers facteurs, notamment l'impact de la grippe des canards, l'augmentation du coût du verre liée au conflit en Ukraine, et la flambée des prix du cacao due à des conditions météorologiques défavorables.



Confrontés à ces hausses de prix, les consommateurs sont contraints de revoir leurs choix traditionnels. Beaucoup se tournent vers des options plus abordables, optant pour le mousseux à la place du champagne, le pâté au lieu du foie gras, ou encore la truite fumée au lieu du saumon. Cette tendance se reflète dans les chiffres de vente : les ventes de chocolat ont diminué de 9,1%, celles de saumon de 10,8%, et les ventes de foie gras et de champagne ont chuté de 20,4% et 20,1% respectivement.