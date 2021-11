L'inflation, une réalité qui va s'étirer jusqu'en 2022

En France, la hausse de l'inflation n'est pas une vue de l'esprit. D'après le bilan mensuel de l'Insee, en octobre, l'inflation a augmenté de 2,6% sur un an. C'est plus que le niveau enregistré en septembre qui s'établissait à 2,2%. Une augmentation significative donc, qui avait déjà poussé le gouvernement à relever le SMIC début octobre.



C'est l'augmentation des prix de l'énergie qui est en grande partie responsable de cette inflation : sur un an, ils sont en hausse de 20,2%, et de 4,8% durant le seul mois d'octobre. Avec l'électricité, le gaz et les carburants en forte progression, ce sont les prix à la consommation qui grimpent également. L'Insee relève toutefois une hausse modérée des prix de l'alimentation : +0,7% sur un an.