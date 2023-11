L'intérim pointe toujours à la baisse

L'emploi salarié privé en France présente une stabilité relative avec la suppression de 17.700 postes au troisième trimestre de 2023, représentant une légère diminution de 0,1% selon l'Insee. Cette quasi-stabilité fait suite à une période de croissance plus soutenue au cours des années 2021 et 2022. Comparativement à l'année précédente, l'emploi salarié privé affiche une hausse de 0,7%, soit 138.800 emplois supplémentaires, et dépasse le seuil d'avant la crise sanitaire de 6,0%, équivalent à une augmentation nette de 1,2 million de postes.



Particulièrement révélateur, le secteur de l'intérim est en décroissance pour le troisième trimestre d'affilée, avec une baisse de 1,9% correspondant à la perte de 15.300 postes. Ce recul s'ajoute aux baisses précédentes de 0,5% et de 2,5% observées respectivement aux deuxième et premier trimestres de l'année, marquant un léger repli par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire (-0,5%). Ce secteur, considéré comme un baromètre de l'activité économique, pourrait indiquer une certaine prudence des entreprises face à un avenir économique incertain.