L’investissement immobilier dans le cadre du dispositif PINEL ou acquérir un bien immobilier à moindre coût

Réduction d’impôts de 21 % du prix du bien pour une durée de location de 12 ans (9 + 3 ans)

Réduction d’impôts de 18 % du prix du bien pour une durée de location de 9 ans

Réduction d’impôts de 12 % du prix du bien pour une durée de location de 6 ans



Un logement neuf

Un logement acquis dans le cadre d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA)

Un logement à construire

Un logement ancien allant être rénové pour être transformé en logement neuf

Un logement remis en décence grâce à des travaux de réhabilitation

Un local transformé en logement d’habitation



Zone A

Zone A bis

Zone B1

Zone B2

Zone C

Réduction d’impôts

Possibilité d’un investissement sans apport

Location sur un marché porteur pour tous types d’appartements,

Possibilité de louer à ses ascendants ou descendants

Déductions des charges de ses impôts

Tous ne pourront pas acheter leur résidence principale et seront à la recherche d’une location plus grande, plus lumineuse, plus ouverte avec jardin en rez-de-chaussée - balcon, terrasse ou loggia en étage et tenant compte des nouvelles conditions environnementales et de la transition écologique. De nombreux constructeurs offrent déjà ces logements aux nouveaux standards en relation avec la nature.Il n’est pas trop tard pour investir dans l’immobilier locatif, au contraire, la demande va s’élargir.Grâce au dispositif Pinel, vous pouvez être cet investisseur qui peut participer à cette réorientation des attentes des Français.De plus, la loi Pinel permet de s’adapter à plusieurs types de projets. Bien évidemment le premier objectif est de bénéficier d’une réduction d’impôts, mais aussi, la perspective d’une rente régulière pour les investisseurs.Investir dans le cadre de la Loi Pinel permet aussi de se constituer un patrimoine immobilier pour soi et sa famille, ou profiter au moment de sa retraite d’un logement acquis, qui lui permettra de bénéficier d’un complément de retraite ou qui pourra éventuellement être revendu pour engranger une plus-value.C’est une loi de défiscalisation immobilière qui permet de défiscaliser et de réduire son Impôt sur le Revenu (IR) en contrepartie d’un engagement de location d’un bien neuf acquis dans une zone éligible.L’objectif de la loi est de favoriser la construction de logements neufs dans des zones dites tendues, c’est-à-dire où la demande locative est supérieure à l’offre. Les propriétaires de ces logements s’engagent à les louer (location nue et non meublée) à usage d’habitation principale du locataire. Ce dernier devant entrer dans le cadre du respect de plafonds de loyers et plafonds de ressources décidés par le gouvernement et remis à jour chaque année.L’avantage fiscal accordé au contribuable investisseur est dépendant de l’engagement de la durée de location du logement neuf acheté qui varie de 6 à 12 ans. L’économie d’impôts réalisée peut aller jusqu’à 63 000 euros maximum, à raison de 2 % par an les 9 premières années, ensuite 1 % entre 9 et 12 ans dans le cadre d’un investissement de 300 000 euros, soit au maximum 6000 euros par an.Afin de pouvoir bénéficier de la défiscalisation de la loi Pinel, le logement doit-être :Pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôts dans le cadre de la loi Pinel, le logement doit se situer dans une zone désignée comme éligible par le gouvernement qui a dénombré 5 zones décrites ci-dessous :Agglomération de Paris (zone Abis incluse), la Côte d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise, agglomérations ou communes où les loyers et les prix des logements sont chers.Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de Seine Saint-Denis et du Val d’OiseCertaines grandes agglomérations dont les loyers et logements sont hauts, une partie de la grande couronne parisienne non située en zone Abis ou A, quelques villes chères, les départements d’outre-mer.Centres villes de certaines grandes agglomérations, grande couronne autour de Paris non située en zone Abis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix des logements sont assez chers, zone de Corse non située en Zone A ou B1.Reste du Territoire (non éligible)Le principal avantage de la Loi Pinel est le fait de pouvoir défiscaliser jusqu’à 21 % du bien acheté s’il est loué pendant 12 ans.Cet avantage fiscal est plafonné pour un investissement maximum de 300 000 euros et à concurrence de 2 investissements par an. Cependant, il est possible d’acheter plus cher, mais la partie au-delà des 300 000 euros n’est pas prise en considération dans le calcul de la réduction de l’impôt.Suivant ces critères la réduction d’impôts maximum lors d’un investissement dans le cadre de la Loi Pinel peut s’élever à 63 000 euros.En bénéficiant d’un allègement fiscal et en y ajoutant les revenus de la location, il est possible de devenir propriétaire d’un logement neuf dans apport initial.Les loyers et la réduction d’impôts peuvent potentiellement couvrir intégralement le remboursement du prêt contracté pour l’achat du logement.le dispositif Pinel se concentre sur les zones tendues du territoire français. Cela implique que se sont principalement les grandes métropoles ou grandes agglomérations où la demande locative est forte et donc qu’il est relativement facile de louer son bien.De plus, la variété de biens neufs proposés à la commercialisation est grande, cela va du studio aux grands appartements. Un avantage important qui offre la possibilité de louer à des membres de sa famille, ce qui est très pratique pour les investisseurs souhaitant louer par exemple à leurs enfants. Cependant, le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal.La loi Pinel permet au propriétaire de déduire certaines charges, comme, la Taxe foncière, les frais d'entretien du logement, les primes d'assurances, frais de gestion locative, les intérêts d'emprunt.