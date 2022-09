L’investissement parking, une niche à découvrir, l’interview de nos experts Alexandre Lacharme et Jean-François Gavanou

JFG : Vous donnez également quelques recommandations en matière d ’ optimisation de la fiscalité via l ’ utilisation de la SCI notamment. Pouvez-vous nous en dire plus ?



AL : A partir d ’ une certaine taille de portefeuille, c ’ est un véhicule juridique et fiscal très intéressant pour l ’ investisseur, car il permet de bénéficier de la fiscalité sur les sociétés et de différer l ’ imposition à l ’ IRPP. On dispose de plus de trésorerie pendant la phase d ’ investissement.



JFG : Mais le fisc se récupère en cas de distribution ou de plus-values ?



AL : Oui, dès lors qu ’ on distribue les fruits de l ’ activité de la société, on est taxé au niveau de son IRPP. Cependant, en phase d ’ investissement, si on n ’ a pas besoin du cash généré par l ’ activité, la fiscalité est optimisée.



JFG : Quid des évolutions règlementaires sur le stationnement? Menaces ou opportunités pour l ’ investissement parking ?



AL : Un grand nombre de municipalités réduisent les places de stationnement en surface, ce qui augmente le besoin pour les places de parking. Les opérateurs de parkings privés l ’ ont bien compris et ont significativement augmenté le prix des stationnements. En tant qu ’ investisseur individuel, vous en profitez indirectement.



JFG : Mais l’élimination progressive des voitures en centre-ville ne constitue-t-elle pas une menace pour l ’ investisseur en parking ?



AL : C ’ est là qu ’ il faut bien connaître son marché et les besoins des habitants du quartier. Plus qu ’ un autre investissement, le parking suppose un repérage très local pour être bien sûr qu ’ il y aura une demande dans le quartier où vous investissez. Et il ne faut pas hésiter à innover, si la demande provient plutôt des propriétaires de deux roues, il vaut mieux viser des places où plusieurs scooters ou motos pourront être stationnés. Dans un box fermé, on peut faire autre chose que du stationnement, stocker des affaires par exemple.



JFG : Comment l’électrification du parc automobile va-t-elle impacter l ’ investissement parking ?



AL : C ’ est une bonne question, car les places avec possibilité de recharge sont de plus en plus demandées. Il faut bien comprendre comment les copropriétés envisagent d’électrifier leurs parkings et de mettre à disposition des bornes haute tension car pour le moment tout le monde est en transition.



JFG : Que recommandez-vous à la communauté d ’ investisseurs ImmoLevier pour se lancer dans les parkings ?



AL : L ’ idéal, c ’ est de prospecter proche de chez soi, si on a repéré un fort besoin de stationnement. Dans mon livre je donne de nombreux conseils pour réaliser la meilleure prospection et j'analyse mes erreurs pour permettre aux lecteurs d ’ optimiser leurs chances de succès.



JFG : ImmoLevier a pour mission de donner aux investisseurs un panorama de toutes les modalités d ’ investissement possibles. Que pensez-vous des parkings proposés à la vente par les opérateurs de parkings ou les promoteurs ?



AL : Il est effectivement possible d ’ acheter des parkings auprès des opérateurs comme Indigo par exemple. Dans ce cas vous devenez amodiataire, c ’ est à dire propriétaire d ’ un droit de jouissance du parking sur une durée limitée.

L ’ avantage est que le prix est souvent inférieur à une place acquise en pleine propriété et pas de frais de notaires mais uniquement des frais de dossiers entre l ’ opérateur et vous (les frais de dossiers sont inférieurs aux frais de mutation chez le notaire)

L ’ inconvénient est qu ’ il y a une dépréciation de la valeur intrinsèque du parking jusqu’à son terme.

Si vous avez une vision à long terme, je recommande d ’ acheter en pleine propriété.



Promoteurs:

Il est possible d ’ acheter un parking auprès d ’ un promoteur, la plupart du temps en VEFA.

Tout dépend de l ’ emplacement et de la demande alentour. Privilégier les programmes en coeur de ville pour maximiser la demande locative.



JFG : Merci Alexandre Lacharme d’avoir éclairé nos lecteurs sur les attraits de l’investissement parking ainsi que les stratégies à privilégier.