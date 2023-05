Pour préserver le pouvoir d'achat des Français, Bruno Le Maire a annoncé sur Franceinfo la prolongation de l'opération trimestre anti-inflation au-delà de sa date de fin initiale, le 15 juin. Ce dispositif, mis en place par les enseignes de la grande distribution en mars, vise à proposer des prix plus bas sur une sélection de produits, en réduisant notamment les marges des distributeurs. Des distributeurs dont le ministre de l'Économie a salué l'attitude : dans leur majorité, ils se disent d'accord pour prolonger l'opération.



Les enseignes, comme Système U, Franprix, Monoprix et Carrefour, ont confirmé au Parisien qu'une prolongation est à l'étude, même si la forme reste à déterminer. Une réunion est prévue prochainement avec les dirigeants de la grande distribution pour discuter des modalités de cette prolongation. Le gouvernement et les enseignes sont ouverts à différents scénarios, et il existe une volonté commune de mettre en place une solution.