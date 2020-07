L’or atteint un nouveau record historique

Lors des échanges sur les bourses asiatiques, lundi 27 juillet 2020, le métal jaune a atteint son nouveau plus haut historique : 1.930,48 dollars de l’once. Depuis le début de l’année, la hausse du prix de l’or a été de 30%, la plus forte jamais enregistrée en si peu de temps. Elle permet au métal jaune d’être également l’investissement le plus rentable de l’année, en dehors de certaines actions très particulières.



Pour les analystes, de plus, la tendance ne devrait pas s’inverser de sitôt : les analystes estiment que la barre des 2.000 dollars l’once pourrait bien être dépassée avant la fin de l’année 2020, a fortiori si la tendance haussière des cas de coronavirus dans le monde s’intensifie. Pour certains, encore plus optimistes, l’or pourrait même atteindre les 3.000 dollars l’once en 2021 ou 2022.