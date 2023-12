L'or bat tous les records

Parallèlement, les banques centrales ont joué un rôle majeur dans la demande d'or, avec des achats records en 2022 et une tendance à la hausse en 2023, notamment de la part de la Chine, de la Pologne et de la Turquie. Les estimations indiquent que la demande institutionnelle a augmenté la performance de l'or de plus de 10%. En 2024, même si les niveaux ne devraient pas atteindre ceux des années précédentes, tout achat supérieur à la tendance devrait apporter un soutien supplémentaire au marché.



En outre, le secteur privé a également manifesté un intérêt croissant pour l'or. La demande de joaillerie, principalement en Inde et en Chine, ainsi que l'achat direct d'or physique (lingots et pièces) et via des ETF, comme le iShares Physical Gold, ont marqué une hausse significative.



Les perspectives pour l'or en 2024 semblent favorables. L'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt par les banques centrales et un ralentissement de l'économie mondiale pourraient rendre les obligations et les actions moins attrayantes, renforçant ainsi l'attrait pour l'or. La banque américaine JP Morgan prévoit même que le prix de l'or pourrait atteindre les 2.300 dollars l'once au cours du second semestre de 2024 et au premier semestre de 2025, grâce à la baisse des taux.