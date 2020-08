L’or passe le cap des 2.000 dollars l’once

La situation de la pandémie n’évoluant pas dans la bonne direction, et l’ensemble des économies mondiales annonçant être entrées en récession et prévoyant une chute du PIB historique pour l’année 2020, l’or est de plus en plus perçu comme une valeur refuge, voire un investissement de courte durée. Il faut dire que l’once d’or a gagné, au premier semestre 2020, près de 30% de valeur. Le prix a même augmenté de plus de 50% par rapport au début de l’été 2017, soit en seulement trois ans.



Cette tendance à l’achat a permis au métal jaune d’atteindre un nouveau seuil historique : 2.000 dollars l’once, le 4 août 2020. Pour les analystes, la hausse devrait se poursuivre dans les mois à venir, Goldman Sachs tablant sur l’once à 2.300 dollars, Bank of America estimant qu’elle pourrait même atteindre les 3.000 dollars.