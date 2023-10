L'ultimatum du gouvernement aux branches professionnelles qui paient sous le Smic

Élisabeth Borne a déclaré que le ministère du Travail rencontrerait « prochainement toutes les branches ayant des minima en dessous du Smic pour qu'elles s'expliquent sur leur retard ». À ce jour, 56 branches professionnelles ne sont pas en conformité avec le Smic, et une dizaine le sont de manière « structurelle », selon Olivier Dussopt, ministre du Travail. L'objectif de ces rencontres serait de mettre fin au « tassement » des salaires observé dans ces branches.



Si rien n'était fait au 1er juin prochain, un texte de loi permettrait de calculer les exonérations de cotisations sociales non plus sur la base du Smic, mais sur celle du salaire minimum de la branche concernée. Lors de la conférence, la Première ministre a également annoncé d'autres mesures, notamment la création d'un nouvel index sur l'égalité femmes-hommes et la mise en place d'un Haut conseil des rémunérations. Ce dernier se concentrera entre autres sur les temps partiels non désirés et les contrats à durée déterminée.