L'utilisation d'énergies renouvelables a atteint un nouveau pic en 2022

C'est assez logiquement dans l'Union européenne que l'usage de l'éolien et du solaire est le plus important, puisque ces énergies représentent 22% de l'électricité d'origine renouvelable. Le solaire y fait une percée significative : +24% par rapport à 2021. Plus globalement, 60 pays tirent de ces énergies 10% de leur électricité. Néanmoins, le tableau n'est pas complet sans relever la hausse de l'utilisation du charbon (+1,1%).



Le charbon reste « la plus grande source d'électricité au monde, produisant 36% de l'électricité mondiale en 2022 », observe le rapport. Et les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau record, soit 12 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2022 (+1,3%). Malgré tout, Ember perçoit une baisse de la production fossile de 0,3% en 2023, « avec des baisses plus importantes les années suivantes à mesure que le déploiement éolien et solaire s'accélérera ».