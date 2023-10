L’utilitarisme : La fusion entre la philosophie et l’économie moderne

John Stuart Mill est considéré aux États-Unis comme le plus grand économiste du XIXème siècle. Mill est le grand théoricien des libertés et il a montré qu’un contexte libéral était le système le plus porteur de croissance et de prospérité. A une époque où Proudhon et Marx critiquent la propriété individuelle, il la défend. Or, des études récentes au niveau mondial ont montré que les pays où la propriété privée était la mieux protégée étaient ceux qui avaient la meilleure réussite économique, alors que les autres échouaient et stagnaient.



Il se posait alors une autre question à laquelle Mill va répondre avec précision : Cette réussite profite-t-elle à tous ou est-elle confisquée par une minorité de privilégiés ? Sur le plan des politiques publiques, John Stuart Mill a été le premier à scinder les objectifs économiques entre d’une part la création de richesse et d’autre part sa répartition. Et Mill a affirmé que la répartition était une décision, un choix politique. Dans les décisions économiques que nous devons prendre aujourd’hui, on retrouve bien ces deux moments : D’abord, quelle est l’efficacité des mesures proposées ? Puis, sont-elles justes, profitent-t-elles à tous, n’a-t-on oublié personne au bord du chemin ?



Je conclurai avec Michel Foucault : « L’utilitarisme, c’est une technologie de gouvernement ».