LDLC veut mettre en place la semaine de 4 jours

Dès 2021, LDLC pourrait basculer ses mille salariés à la semaine de 4 jours, sur un format de 32 heures travaillées. C'est l'annonce choc de Laurent de la Clergerie, PDG et fondateur du revendeur de matériel informatique et high-tech. Il a la conviction qu'en réduisant le temps de travail, ses employés seront « dans de meilleures conditions qu'en travaillant cinq [jours par semaine] ». Chacun pourra prendre les rendez-vous « qu’on n’arrive jamais à caler, de faire des courses, du sport ou des tâches du quotidien ». L'idée est aussi de favoriser le temps passé en famille et avec les amis. « J’ai hâte de voir les sourires sur les visages lorsque ce sera en place », explique-t-il dans le communiqué.



Ce temps dégagé sur la semaine de travail devrait améliorer la productivité et l'efficacité des salariés dans l'entreprise. C'est du moins l'espoir de Laurent de la Clergerie, qui se dit persuadé des bienfaits d'une semaine professionnelle moins chargée. La mise en place de cette initiative, inspirée de l'exemple de Microsoft au Japon, va nécessiter l'embauche de quelques dizaines de nouveaux collaborateurs. La semaine de 4 jours va forcément poser des problèmes de planning en interne, mais le dirigeant se dit prêt à relever le défi.