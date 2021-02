LVMH achète pour 10.000 euros l'utilisation de la marque Vendôme auprès de la ville du même nom

Il a également tenu à rappeler que LVMH exerce une activité importante dans la ville de Vendôme. L'entreprise, via sa filiale Louis Vuitton, possède ainsi un atelier de maroquinerie, un second sortira d'ailleurs de terre cette année. Cela représente 500 emplois pour la ville qui compte 17.000 habitants. Le groupe s'est installé dans un bâtiment classé, qu'il a restauré sur ses deniers (ce qui a représenté un investissement de plusieurs millions d'euros, selon le maire). « Et là, on récupère 10.000 euros supplémentaires pour un nom qu'ils auraient pu utiliser de toute façon », ajoute l'élu.



Le nom « Vendôme » est utilisé sans autorisation par de nombreuses entreprises et commerces, relève-t-il : « Il existe déjà un hôtel Vendôme, une charcuterie Vendôme, des cosmétiques Vendôme », énumère Laurent Brillard. En y ajoutant les investissements de LVMH, il estime donc avoir fait une bonne affaire qui va continuer à profiter à sa ville.