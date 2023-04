LVMH dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière

Dans le secteur du luxe, le concurrent direct de LVMH est Hermès, une entreprise plus petite mais dont les titres s'échangent à plus de 2.000 euros, soit plus de 50 fois les bénéfices attendus dans l’année. Les deux entreprises ont joué un rôle de "locomotive" pour l’ensemble de la Bourse de Paris depuis le 1er janvier. Elles affichent les deux valeurs les plus fortes de l’indice CAC 40 cette année, avec un bond de 32% pour LVMH et de 39% pour Hermès, quand les autres titres voyaient une hausse de 17%.



Cette progression du groupe LVMH a une incidence directe sur la fortune de Bernard Arnault. Selon le Bloomberg Billionaires Index, le propriétaire du groupe assure sa place et reste l'homme le plus riche de la planète, avec un patrimoine estimé à 212 milliards de dollars, soit environ 192 milliards d'euros.