LVMH empoche pour de bon Tiffany

Tiffany fait désormais partie du catalogue de marques prestigieuses au sein du portefeuille bien garni de LVMH. Le groupe français du luxe se réjouit d'accueillir le joaillier américain « et ses talentueuses équipes », indique le communiqué de presse. Tiffany est « une maison emblématique, une icône de l'Amérique », écrit Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Annoncé en novembre 2019, l'opération aurait pourtant pu capoter tellement les rebondissements ont été nombreux, y compris en justice.



LVMH avait à l'origine proposé 16,2 milliards de dollars pour empocher Tiffany. Mais c'était avant la crise épidémique et ses conséquences économiques. À la fin de l'été dernier, le groupe français a reproché au joaillier de n'avoir pas su gérer correctement la situation sanitaire. Il décide donc de renoncer à la transaction, à la fureur de Tiffany et de ses actionnaires qui portent plainte contre LVMH, expliquant que l'ex-futur acquéreur ne voulait plus verser la somme convenue.