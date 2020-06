LVMH s'interroge sur l'acquisition de Tiffany

Durant le conseil d'administration de LVMH, le géant français du secteur du luxe aurait décidé de « reconsidérer » l'acquisition de Tiffany. L'entreprise n'a rien confirmé, mais la publication WWD explique que si rien n'a transpiré officiellement de cette réunion, des participants auraient envoyé un « message clair » : l'achat du joaillier américain devait être repensé. L'accord est « subitement beaucoup moins certain », selon les sources de la publication. En novembre dernier, LVMH lançait un pavé dans la mare avec cette annonce de l'acquisition de Tiffany, un investissement de 14,7 milliards d'euros (16,2 milliards de dollars). Tout simplement la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe.



Mais depuis, le paysage économique a été profondément bouleversé. Le marché américain s'est fortement dégradé en raison de la paralysie de l'activité engendrée par les mesures de confinement. Un marché soudainement devenu moins attractif pour Tiffany, et par ricochet, pour LVMH également. Les membres du conseil d'administration du groupe français auraient ainsi exprimé leurs inquiétudes concernant les conséquences de l'épidémie qui a fait plus de 100.000 morts et provoqué une crise sociale et économique sans précédent.