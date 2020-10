LVMH va bel et bien acheter Tiffany

L'accord annoncé jeudi 29 octobre met donc un terme à l'ensemble des plaintes opposant les entreprises devant la cour du Delaware. Le rabais arraché au dernier moment, qui représente 420 millions de dollars (soit 360 millions d'euros environ), est une manière de faire passer la pilule. De plus, la Commission européenne a donné son feu vert au projet d'acquisition, expliquant qu'elle ne voyait pas de difficultés en termes de concurrence pour les marchés occupés par LVMH et Tiffany.



Bernard Arnault, le PDG de LVMH, s'est dit « plus que jamais convaincu du potentiel formidable de la marque Tiffany. LVMH est fier de bientôt accueillir en son sein la maison Tiffany et ses salariés, afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre ». La finalisation de la transaction est programmée pour le début de l'année prochaine, sous réserve de l'aval des actionnaires de Tiffany, qui recevront un dividende trimestriel de 0,58 $ par action.