La 5G en France, c'est pour le 18 novembre chez Orange

Seules 500 antennes sont présentes sur le territoire, des antennes qui ont servi aux expérimentations des opérateurs. « Au moins dans un premier temps, mais qui va être long, on ne construira pas d'antennes nouvelles, on gardera les antennes actuelles et on les passera de la 4G à la 5G », précise le patron d'Orange. Un déploiement qui va prendre du temps. Stéphane Richard l'admet : « Cela ne va pas certainement atteindre des gros volumes cet hiver surtout parce que le réseau sera très peu développé. Il faut attendre que la couverture monte en puissance dans les mois qui viennent ».



Pour Orange, la 5G ne deviendra véritablement un sujet qu'au second semestre de l'année prochaine, quand un grand choix de smartphones sera proposé aux consommateurs et qu'en parallèle, les réseaux commencent à être davantage disponibles. En ce qui concerne les prix des forfaits, il faut s'attendre à des augmentations mais pas tant que ça, tempère le patron de l'opérateur historique : « C'est un nouveau service, c'est une nouvelle technologie, elle sera vendue au bon prix (…) Il y aura des augmentations de prix certainement à partir du moment où on propose plus mais la 5G n'entraînera pas une flambée de la téléphonie en France, la concurrence est là pour y veiller ».