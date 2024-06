La BCE baisse ses taux directeurs

La décision de baisser les taux directeurs fait suite à une évaluation approfondie des perspectives d'inflation et de la dynamique de l'économie européenne. Depuis septembre 2023, l'inflation dans la zone euro a ralenti de plus de 2,5 points de pourcentage. Les projections actuelles de la BCE prévoient une inflation moyenne de 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026. Des prévisions en légère hausse par rapport aux précédentes qui prêtaient à l’inflation un retour à 2% fin 2025.



Malgré cette amélioration, la BCE observe toujours des tensions sur les prix d'origine interne, principalement en raison de la croissance élevée des salaires. En conséquence, bien que l'inflation globale ait diminué, elle devrait rester supérieure à l'objectif de 2% pendant une grande partie de l'année prochaine. « S’agissant de l’évolution des prix hors énergie et produits alimentaires, les services de l’Eurosystème tablent sur une hausse moyenne de 2,8 % en 2024, 2,2 % en 2025 et 2,0 % en 2026. La croissance économique devrait se redresser et s’établir à 0,9 % en 2024, 1,4 % en 2025 et 1,6 % en 2026 », écrit la BCE dans son communiqué de presse.