La BCE craint que l'inflation augmente à cause des salaires dans les prochaines années

L'avertissement risque de ne pas plaire aux salariés qui voient l'inflation s'envoler sans que les rémunérations suivent le même rythme. La Banque centrale européenne (BCE) indique en effet que la hausse des salaires sera « le principal moteur de la hausse des prix au cours des prochaines années », selon le chef économiste de l'institution, Philip Lane. Et ce, « même après que les facteurs énergétiques et pandémiques auront disparu ».



Autrement dit, passé les conséquences de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire, l'inflation risque bien d'être supérieure à l'objectif de 2% poursuivi par la BCE. La spirale inflationniste entre les prix et les salaires n'est cependant pas encore enclenchée : alors que l'inflation tourne autour de 10% dans la zone euro, les rémunérations ont progressé de 3,8% en moyenne cette année, et ils augmenteront de 3,5% en 2023.