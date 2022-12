La BCE ne veut pas provoquer de récession, mais elle continue d'augmenter les taux

« Une inflation sous contrôle aidera au retour de la confiance », déclare-t-il. En novembre, elle s'établissait à 10,1% sur un an. D'ici la fin 2023, l'inflation devrait tourner autour de 4%, puis elle reviendra à 2% fin 2024 ou début 2025, d'après les prévisions de la BCE. Cette inflation sous contrôle « permettra aussi de reprendre la croissance du pouvoir d'achat des ménages qui, entre 2015 et 2021, avait crû en moyenne de 8% », rappelle-t-il.



Christine Lagarde, la présidente de la BCE, n'a pas manqué de son côté de prévenir que l'action de l'institution n'était pas terminée et que le « match » allait encore être long. Jeudi dernier, la Banque centrale a d'ailleurs de nouveau relevé son taux directeur, mais de 0,5 point seulement. En septembre et en octobre, le relèvement avait été de 0,75 point.