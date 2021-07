La BCE prête à laisser filer l'inflation au-delà des 2%

Or, c'est exactement ce qui se passe actuellement : l'inflation dans la zone euro est de 2%, ce qui aurait dû pousser la BCE à agir. Mais ce ne sera pas le cas, la situation étant en effet exceptionnelle, elle reflète la sortie de la crise sanitaire et la hausse importante de l'activité au sein des pays de l'euro après une année 2020 catastrophique. L'institution veut donner une chance à la reprise de s'enraciner.



Cette stratégie, qui ressemble fortement à celle de la Fed américaine, remet en cause le dogme édicté par la Bundesbank, la Banque centrale allemande, qui a tout fait pour imposer le précédent niveau d'inflation à ne pas dépasser. C'est sous sa pression que la formulation alambiquée « en dessous mais proche de 2% » a été forgée. La position de la BCE est désormais bien plus simple.