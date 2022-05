La BCE prévoit une baisse des prix de l'immobilier

La BCE estime que les prix de l'immobilier sont surévalués de 10 à 15% en moyenne. Par ailleurs, le taux d'endettement immobilier par rapport au produit intérieur brut est très élevé, comme aux Pays-Bas et en Grèce. La Banque centrale a calculé que les prix des logements pourrait baisser de 0,83 à 1,17% à chaque relèvement de dix points de base des taux de crédit immobilier.



Et la baisse pourrait s'accélérer. Une autre hausse des taux directeurs n'est pas exclue en septembre, et la BCE n'exclut pas des corrections sur les marchés financiers à cause de la guerre en Ukraine ou une croissance mondiale à la peine. La Banque pourrait aussi ajuster plus rapidement sa politique monétaire. Est-ce une bonne nouvelle pour les prétendants à l'accession immobilière ? Rien n'est moins sûr, les prêts risquant d'être beaucoup plus difficiles à décrocher…