La Banque de France compare cryptomonnaies et tulipomanie

Ce n’est pas la première fois que le bitcoin est comparé à la tulipomanie. Cet épisode historique survenu au début du 17e siècle concerne le commerce de bulbes de tulipes. Les prix ont explosé avant de s’effondrer en 1637, perdant près de 90 % de valeur en moins de 5 ans et plus de 99 % en 100 ans.



François Villeroy de Galhau n’a toutefois pas seulement attaqué le bitcoin et les cryptomonnaies dérégulées, mais aussi les stablecoins, censés être plus sûrs car adossés à une devise. Pour le gouverneur de la Banque de France, ces nouvelles monnaies « créent une certaine fragmentation et sont entachés d'incertitudes réglementaires et opérationnelles ». Mais cela ne signifie pas que les banques centrales ne continuent pas d’étudier les possibilités que permet la technologie sous-jacente des cryptomonnaies, la blockchain.