La Banque de France prévoit une croissance positive pour le troisième trimestre

Durant un point presse, la Banque de France a confirmé qu'« avec les résultats que nous avons aujourd'hui et les anticipations fondées sur l'acquis de juillet, on peut tabler sur un taux de croissance légèrement positif ». Ce serait une bonne nouvelle qui montrerait la résilience de l'économie tricolore dans un contexte marqué par la flambée de l'inflation et la guerre en Ukraine.



Au second trimestre, la croissance avait été de 0,5%, ce qui avait été une surprise. La contribution du commerce extérieur a eu un effet très positif dans cette performance. Selon les prévisions du gouvernement, il faut s'attendre à une croissance de 2,5% en 2022. Une estimation optimiste, le FMI tablant plutôt sur 2,3%.