La Banque de France promet une inflation à 2% en 2024 ou 2025

Invité de la matinale de FranceInfo, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, prévient les ménages. Sur le front de l’inflation, le pire n’est pas encore derrière eux. La Banque de France l’attend dans le courant du premier semestre 2023, sans plus de précisions. Une mauvaise nouvelle, alors que l’inflation bat des records. Mais une prévision cohérente avec la criante d’un « mars rouge » dans la grande distribution.



Mais s’il va falloir se serrer la ceinture encore quelques mois, ça ne devrait pas durer. L’inflation, explique François Villeroy de Galhau, « commencera à décroître, je crois à partir de juin » 2023. Dès le second semestre 2023, donc, la hausse des prix à la consommation devrait se tasser. La Banque de France prévoit même une inflation divisée par deux avant la fin de l’année 2023, soit entre 3 et 4%.