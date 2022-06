La Banque de France revoit sa prévision de croissance à la hausse au deuxième trimestre

Au premier trimestre, le produit intérieur brut de la France s’était contracté de 0,2%. Les choses seront différentes au second trimestre, selon la Banque de France qui a revu à la hausse sa prévision de croissance. De 0,2%, elle passe en effet à 0,25%. Ce n’est pas grand chose, mais dans le contexte actuel marqué par l’inflation et la guerre en Ukraine, ce n’est pas si mal.



« L'activité du deuxième trimestre ferait preuve de résilience, c’est-à-dire que clairement on n’aurait pas de récession dans l’économie française », a expliqué Olivier Garnier, le directeur général des statistiques de l’institution. Il poursuit : « En avril, on avait un début d’amélioration et la bonne nouvelle c’est que pour le mois de mai, l’enquête tend à montrer qu’il y a une amélioration assez nette dans l’ensemble des grands secteurs ».