La Bibliothèque nationale de France -Site Richelieu, un nouveau lieu d’excellence à Paris

Naissance d’une institution



Héritière de la bibliothèque des rois de France, la BnF nous rappelle le pouvoir de l’écrit et l’importance de sa transmission. La mention d’une première bibliothèque royale est celle que le roi Charles V installe en 1368 dans son palais du Louvre. La tour de la Fauconnerie débaptisée pour accueillir les manuscrits précieux devient la tour de la Librairie. En 1380, à la mort du roi, l’inventaire fait état de 965 livres, chiffre considérable pour l’époque. Cette première bibliothèque royale sera malheureusement dispersée. Il faut attendre le XVe siècle et Louis XI pour constituer une bibliothèque qui fera partie de l’héritage royal.



Installée à Amboise, puis à Blois, Fontainebleau et Paris. François Ier, homme de culture, soucieux de sauvegarder les textes des plus beaux esprits de son époque, mais aussi de contrôler les écrits religieux séditieux, met en place, en 1537, l’obligation de déposer un exemplaire de chaque publication à la Bibliothèque royale, le dépôt légal est né. Au XVIIe siècle, la Bibliothèque royale s’installe à Paris. D’achats princiers en legs à la Couronne, les collections se développent. Auxquelles viennent bientôt s’ajouter celles du Cabinet du Roi.



Le Cabinet du Roi, nouveau musée de la BnF



Chaque souverain possédait une collection de monnaies et objets en métal précieux connu sous le nom de Cabinet des médailles ou Cabinet des antiques. Outre la beauté des pièces, cette collection répondait à une nécessité économique, avoir à portée de main royale une réserve monétaire. Cette collection suit donc le roi, de Fontainebleau à Saint-Germain-en-Laye et Paris sous Louis XIV qui l’a considérablement enrichie.



Héritage en partie du Cabinet du roi qui ouvre aux visiteurs en 1741, les salles de musée du site Richelieu regorgent de richesses.



Les architectes Bruno Gaudin et Virginie Brégal, responsables de la rénovation du site, parlent de « Tour de Babel » pour évoquer cet ensemble immobilier, véritable résumé de l’histoire de l’architecture française depuis le XVIIe siècle, c’est aussi pour faire référence aux collections prestigieuses qui forment aujourd’hui le musée de la BnF. Situé au premier étage, il succède au musée du département des Monnaies, Médailles et Antiques. Les chefs-d’œuvre présentés rappellent le but de cette collection, comprendre l’histoire et les civilisations de l’Antiquité. Réunir en un même lieu les objets, les textes et les savants capables de les lire a facilité de nombreuses découvertes, par exemple le déchiffrement du phénicien et du palmyrien.



Une salle est consacrée à la prestigieuse collection d’antiques du duc de Luynes, un des grands érudits du XIXe siècle. Le visiteur découvre ainsi le magnifique Trésor de Berthouville, ensemble de vases et statues en argent dédié à Mercure, daté du 1er siècle, l’Apollon dit « de Ferrare », qui permit le déchiffrement de la langue étrusque ou le « caillou Michaux » qui présente la première inscription cunéiforme parvenue en Europe en 1800, après sa découverte au sud de Bagdad (Irak) par le botaniste André Michaux. Dans la salle Barthélémy, ne manquez pas parmi les nombreuses médailles présentées « l’écu d’or de Saint Louis ». Frappé par Louis IX après plusieurs siècles d’abandon de l’or, la pièce d’or marquée de l’écu fleurdelisé connait immédiatement un grand succès et devient une des principales monnaies françaises sous l’Ancien Régime.



Les collections du cardinal Mazarin et la Bibliothèque royale



En 1643, le cardinal Mazarin loue l’hôtel Tubeuf pour y installer ses collections et sa bibliothèque. Peu à peu, il acquiert l’ensemble des terrains qui constituent aujourd’hui le « quadrilatère Richelieu » et demande à Mansart de créer deux galeries superposées dans un nouveau bâtiment. La galerie basse destinée à la statuaire antique est aujourd’hui la galerie Mansart réservée aux expositions temporaires (actuellement, Molière, en l’honneur du tricentenaire de sa naissance). La galerie haute, actuelle galerie Mazarin, a retrouvé sa vocation initiale, présenter les plus belles pièces des collections de Mazarin, enrichies des trésors d’églises et des biens saisis à la Révolution. Vous pourrez admirer le Trône « dit de Dagobert » ou le Jeu d’échecs « dit de Charlemagne » du Trésor de Saint-Denis et le « Grand Camée de France » du Trésor de la Sainte-Chapelle. En parcourant la galerie, l’émerveillement est total et les yeux passent de la magnifique voûte peinte au XVIIe siècle par le peintre romain Romanelli, qui travailla au palais du Louvre pour la reine Anne d’Autriche, aux chefs-d’œuvre de l’écrit du Moyen-âge à l’époque contemporaine.



Somptueux manuscrits des temps carolingiens, première Bible de Gutemberg, et autant d’œuvres exceptionnelles qui témoignent de la richesse de l’écrit et de son importance dans la transmission des savoirs. Cartes géographiques du nouveau monde, partitions de Mozart ou Beethoven, manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, les premières pages de La Recherche de Proust, « La Prose du transsibérien" premier « livre simultané » en 1913 du à la collaboration de Blaise Cendrars et Sonia Delaunay. Ces œuvres sont fragiles et il est prévu de changer tous les trois mois la présentation. Ce sont de nouvelles merveilles qui nous attendent.