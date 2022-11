La Bourse de Paris dépasse la City de Londres !

Paris dépasse Londres en termes de capitalisation boursière. Une situation inédite et quelque peu inquiétante pour l'économie britannique, dont une partie de l'activité repose sur la santé financière de la City. Bloomberg rapporte ainsi que la Bourse de Paris représente 2.823 milliards de dollars d'actifs, contre 2.821 milliards pour la Bourse de Londres.



2 petits milliards séparent les deux places financières, et c'est pourtant suffisant pour faire de Paris la plus grande place financière européenne. C'est moins la puissance de Paris que la faiblesse de Londres qui explique le surclassement de la City. En effet, la Bourse anglaise pesait plus de 4.000 milliards de dollars en 2014, tandis que Paris affichait une capitalisation d'un peu plus de 2.200 milliards.