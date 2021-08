La CPME alerte sur le « tabou » de la pénurie de compétences

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) tire la sonnette d'alarme. Son président, François Asselin, veut que la France traite le « sujet tabou » des pénuries de main d'œuvre. Dans un entretien au Parisien, il se réjouit de voir que les indicateurs économiques sont au beau fixe. Mais la bonne santé des entreprises repose aussi sur les compétences, or celles-ci manquent à l'appel : un chef d'entreprise sur deux ne parvient pas à trouver le bon profil, selon un rapport de la Banque de France.



Un tiers des entreprises est concerné, rappelle François Asselin : « Les chiffres sont connus, cela représente près de 300.000 emplois ». Plusieurs secteurs sont particulièrement touchés, notamment les services, la construction, le bâtiment ou encore l'industrie, où la pénurie est la plus sensible. « Comment se fait-il que dans un pays comme la France où l’on cherche des compétences de façon récurrente, on n’arrive pas à les trouver avec près de 5,9 millions de chômeurs toutes catégories confondues ? », s'interroge-t-il.