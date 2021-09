La Chine interdit les transactions avec des cryptomonnaies

C'est un coup dur pour les cryptomonnaies, un de plus en provenance de Pékin. La Banque centrale chinoise (PBOC) a en effet déclaré que les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles, comme le bitcoin ou l'ethereum, étaient des « activités financières illégales ». Ceux qui continueraient d'utiliser ces actifs sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale, conformément à la loi du pays.



Sont donc maintenant interdits en Chine les transactions réalisées avec des monnaies virtuelles et leurs dérivés, les collectes de fonds, la vente de jetons et le commerce de cryptomonnaie. Pour justifier sa décision, la PBOC explique que le commerce et la spéculation autour du bitcoin et d’autres monnaies virtuelles se sont généralisés, « perturbant l’ordre économique et financier ». La Banque centrale relève « du blanchiment d’argent, des collectes de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d’autres activités illégales et criminelles ».