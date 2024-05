La Chine réaffirme son ouverture aux entreprises étrangères

Lors d'une rencontre avec Lee Jae-yong, président de Samsung Electronics, le Premier ministre chinois Li Qiang a réitéré l'engagement de la Chine à maintenir ses portes ouvertes aux entreprises étrangères. Cette rencontre a eu lieu la veille d'un sommet trilatéral entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, illustrant l'importance de la coopération régionale.



Samsung, un leader mondial dans la fabrication de puces et de smartphones, a investi massivement en Chine. « Les entreprises à capitaux étrangers sont indispensables au développement de la Chine, et le méga-marché chinois sera toujours ouvert aux entreprises à capitaux étrangers, » a affirmé Li Qiang, selon l'agence de presse Chine nouvelle. Il a ajouté que Pékin prendra des mesures pour élargir l'accès au marché et améliorer l'environnement commercial, permettant ainsi aux entreprises étrangères de se sentir sécurisées dans leurs investissements et leur développement en Chine.



La déclaration de Li Qiang intervient dans un contexte où la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a récemment signalé des difficultés pour ses membres, notamment en matière d'accès au marché et de barrières réglementaires. Ces obstacles ont été un frein pour de nombreuses entreprises européennes, mais les récentes annonces de Pékin pourraient marquer un tournant.