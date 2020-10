La Cnil ne veut pas de Microsoft pour héberger les données de santé des Français

L'État est à la manœuvre pour développer le Health Data Hub français, autrement dit une plateforme de stockage des données de santé qui doit servir aux chercheurs à concevoir de nouvelles applications. Le projet, qui implique aussi des technologies d'intelligence artificielle, est ambitieux. Et controversé, puisque le gouvernement a choisi comme prestataire technique non pas une entreprise française ou européenne, mais américaine. En l'occurrence, il s'agit d'Azure, la filiale de Microsoft spécialisée dans l'hébergement en ligne. Un choix qui s'est fait en toute discrétion, sans appel d'offres.



Mais ce choix a du plomb dans l'aile. La Cnil, le gardien des données personnelles, demande à l'exécutif de revoir sa copie en trouvant un autre prestataire. L'institution estime en effet que « le changement de la solution d'hébergement (du Health Data Hub) et des autres entrepôts de santé hébergés par les sociétés soumises au droit étasunien devrait intervenir dans un délai aussi bref que possible ». Pour appuyer son jugement, la Cnil s'appuie sur une décision de la Cour de justice européenne concernant le Privacy Shield.