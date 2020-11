La Commission européenne négocie avec Moderna pour son vaccin

D'après des chiffres qui circulent aux États-Unis, les deux doses du vaccin Moderna coûtera de 50 à 60 dollars par patient, soit de 42 à 50 euros en Europe. Pour la France, où il faudra vacciner de 60 à 70% de la population, le coût sera compris entre 1,7 et 2,3 milliards d'euros. Le vaccin de Pfizer et BioNTech coûte 39 dollars les deux doses, ce qui représente 1,3 à 1,5 milliard d'euros pour la France.



Dans ce domaine aussi, la concurrence sera reine : les laboratoires Sanofi-GSK, Johnson&Johnson et AstraZeneca promettent des tarifs plus doux pour leurs propres vaccins. En bout de course, les autorités sanitaires utiliseront sans doute un mix de tous ces vaccins, peu importe le coût que la campagne représentera. Il en va de la santé publique tout comme de la relance économique.