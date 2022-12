La Commission européenne veut imposer les virements instantanés

Les virements instantanés, disponibles en France depuis 2018, permettent de réaliser un virement en moins de 10 secondes, pour peu que la somme ne dépasse pas les 15.000 euros. Et ce peu importe le jour de la semaine et l'heure, y compris la nuit. Un sacré progrès par rapport au virement classique qui peut nécessiter une journée de traitement, et parfois bien plus (par exemple durant un week-end). Mais malgré son côté très pratique, le virement instantané ne s'est toujours pas imposé.



En France, il ne représente que 5,6% du total des virements, contre 11% dans l'ensemble de l'Europe. Qu'est-ce qui coince ? C'est simple : les banques font payer les virements instantanés, contrairement à la grande majorité des virements classiques. La Commission européenne veut mettre fin à cette vache à lait pour les banques, et a publié pour cela une directive au mois d'octobre.