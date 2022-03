La Commission européenne veut réduire la dépendance de l'UE aux hydrocarbures russes

La Commission européenne a présenté plusieurs mesures visant à réduire des deux-tiers les importations de gaz russe dans l'Union dès cette année. Le vieux continent est en effet « trop dépendant » des hydrocarbures russes, déplore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission qui propose aux États membres de s'engager pour sortir de cette dépendance mortifère.



Parmi les solutions évoquées : la diversification tous azimuts des sources d'approvisionnement en gaz. Pour cela, les pays producteurs autres que la Russie vont être mis à contribution, comme la Norvège, l'Algérie, le Qatar et les États-Unis. L'exécutif européen appelle également à accélérer l'utilisation du biométhane et de l'hydrogène, ainsi qu'à décarboner le plus rapidement possible les bâtiments et l'industrie.