La Corporation des Incertitudes : La Génétique Managériale des Conquérants

Peut-on encore gérer le doute et mieux accepter la survenance des risques ?





Nos sociétés se croyaient entrées dans une nouvelle ère de la connaissance, d’un monde fulgurant où les seules limites du savoir semblaient être plafonnées aux capacités de puces électroniques et aux algorithmes. Un monde sans frontières sinon celles de la rationalité technologique qui feraient taire les aléas du risque et contenir la survenance des menaces. Il a suffi au surgissement d’une pandémie à l’échelle mondiale pour ébranler l’ordre de nos certitudes, défaire les paradigmes déterministes pour nous plonger dans une ère de confusion et de doute.







L’Incertitude est avant tout une perte de repères un fabuleux révélateur d’intelligence adaptative







C’est une nuit sans lune en un lieu inconnu où le brouillard est si dense que nos réflexes et nos capacités visuelles ont cessé d’exister et notre cerveau démuni cherche une alternative pour rééquilibrer nos fonctions vitales brusquement déboussolées. Pourtant, certains continuent d’avancer poussés par un inextricable sentiment irrationnel : se dépasser, découvrir, apprendre. C’est en cela que Sapiens se différencie de l’animal, car il a appris à maîtriser ses craintes pour les avoir maintes fois raisonnées ; il connaît la peur pour l’avoir cent fois dépassée ; il a appris à se perdre pour mieux se retrouver, mais aussi à mieux se protéger pour mieux se préserver.







Nous essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille…



(Edgar Morin : « Nous devons vivre avec l'incertitude » – CNRS – Le Journal – 06.04.2020 – article de Francis Lecompte)





Ressentir l’Incertitude est l’un des moteurs de l’évolution humaine.Tenter de raisonner le doute est notre gène différenciateur avec celui des animaux.







Quête perpétuelle de la maîtrise temporelle, l’Homme est un Janus à deux faces : l’une, rationnelle dans sa mécanique du contrôle, l’autre, plus abstraite dans sa quête du divin. Comprendre est un exercice d’équilibriste entre certitudes passagères et incertitudes permanentes.





Perdre ses repères, réviser ses croyances absolues, accepter d’amorcer une renaissance passe par cet état psychologique qui nous fait hésiter, tâtonner, douter, fluctuer. Tout devient équivoque, analogue ou contradictoire. Les lumineuses certitudes d’hier mutent en sombres confusions.



Concepts, objets, projets, croyances se figent soudainement parce qu’un grain de sable s’est introduit dans la machine cognitive. Une ‘exception’ inédite voit le jour qui dessine une nouvelle règle.





Pour Léna Soler, dans son article « Certitudes, incertitudes et enjeux de la philosophie des sciences contemporaine » (http://journals.openedition.org/leportique/236), nous sommes inconsciemment confrontés à cette doctrine évolutionniste qui assimile la plupart de nos soubresauts historiques à l’observation des organismes vivants, et leur applique de manière analogique les concepts d’inspiration darwinienne, de « lutte pour la vie », de « sélection », et d’« adaptation ».



Le progrès serait un processus comparé d’investigations de diverses théories rivales – ou similaires – dans une sorte de lutte pour la vie, mais surtout dans la recherche d’une vérité scientifique conquérante et absolue : les théories les moins adaptées disparaissent (ou sont abandonnées), les plus adaptées (celles qui satisfont le mieux certains objectifs humains) survivent.





L’évolution est donc un processus scientifique de doutes perpétuels avant la prochaine grande découverte qui engendrera d’elle-même ses propres ‘améliorations’ sous une nouvelle forme ‘acceptée’. Il en va de même pour nos organisations humaines et leurs cortèges de théories politiques dont les paradigmes procèdent d’une perpétuelle quête illusoire d’un monde parfait, figé dans une sorte d’équilibre artificiel inscrit dans une constitution dogmatique éternelle et impérissable… Pourtant, rien n’est moins faux que ces postures figées, car elles font trop souvent la part belle aux idéologies déterministes et matérialistes qui réduisent l’humanité à sa seule fonction soit productiviste, soit consumériste.







L’Incertitude est le dernier rempart contre le despotisme et les fanatismes







Dorian Astor est philosophe et germaniste, spécialiste de Nietzsche. En nietzschéen averti, il apporte quelques lumières philosophiques à ce ressentiment bien humain face au doute : « à chaque époque il y a toujours un monde en décomposition et un monde en devenir. »



Dans son ouvrage paru en 2020 : La Passion de l’incertitude aux Éditions de l’Observatoire, il ajoute : Il faut aujourd’hui chercher les potentialités par lesquels un monde peut devenir dans un monde en décomposition. Ses observations rejoignent celles d’Edgar Morin qui en plein premier confinement rappelait que « L’épisode que nous vivons aujourd’hui peut donc être le bon moment pour faire prendre conscience, aux citoyens comme aux chercheurs eux-mêmes, de la nécessité de comprendre que les théories scientifiques ne sont pas absolues, comme les dogmes des religions, mais biodégradables… »



En chacun sommeille un petit despote qui veut croire dans ‘sa raison’. La fin de l’Histoire (et de l’humanité …) est avant tout idéologique en cela qu’elle serait en quelque sorte la préfiguration d’une volonté absolue d’une humanité asservie et zombifiée au sein d’une gouvernance idéale et infantilisante aux contours dictatorialement ‘correctes’. La grande dictature de demain sera un monde mécaniste où les machines ‘scientifiques’ nous apporteront le ressentiment artificiel et chimique d’un bonheur perpétuel et de la paix éternelle… Le mythe paradisiaque.