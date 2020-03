La Cour de cassation confirme la requalification en contrat de travail d’un chauffeur Uber

C’est une première en France qui annonce de profonds bouleversements pour tout un secteur économique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoir formulé par Uber relatif à la requalification en contrat de travail du lien entre la plateforme de VTC et un chauffeur, décidé par la cour d’appel de Paris en janvier 2019. Cette décision estime que le lien de subordination entre le conducteur et l’entreprise est caractérisé : par conséquent, le chauffeur est un salarié et non pas un travailleur indépendant.



Si le chauffeur était réellement indépendant, il serait alors en mesure de se constituer sa propre clientèle, il aurait toute liberté pour fixer ses tarifs et il définirait librement les conditions d’exécution de sa prestation de service.